31 أيار 2015- 12 شهيداً وعشرات الجرحى في اعتداءات إرهابية على حيي الأعظمية والجميلية بحلب

دمشق-سانا

1535 – انطلاق حملة كارلوس الخامس من برشلونة باتجاه تونس بقصد احتلالها.

1910 – استقلال جمهورية جنوب أفريقيا.

1924 – الصين والاتحاد السوفييتي يوقعان اتفاقاً ينص على أن منغوليا الخارجية جزء لا يتجزأ من الصين.

1931 – أربعون ألف قتيل في زلزال في كويتا في باكستان.

1934- الإذاعة المصرية تبدأ بثها لأول مرة.

1934- الطائرات الإنكليزية تقصف مدينة السليمانية.

2002 – افتتاح بطولة كأس العالم لكرة القدم السابعة عشرة والتي تستضيفها اليابان وكوريا الجنوبية.

2010 – قوات الاحتلال الإسرائيلي تهاجم سفن أسطول الحرية الذي ينقل مساعدات إلى قطاع غزة المحاصر ما أدى إلى مقتل 19 شخصاً على الأقل.

2015 – ارتقاء 12 شهيداً بينهم 3 أطفال وجرح عشرات آخرين في اعتداءات إرهابية بعدة قذائف صاروخية أطلقتها تنظيمات مرتبطة بالنظام التركي على حيي الأعظمية والجميلية السكنيين بحلب.

من مواليد هذا اليوم..

1469 – الملك مانويل الأول ملك مملكة البرتغال الـ 14.

1911 – موريس آلياس اقتصادي فرنسي حاصل على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية عام 1988.

1931 – جون روبرت شريفر عالم فيزياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1972.

من وفيات هذا اليوم..

1832- إيفاريست جالوا عالم رياضيات فرنسي.

1986 – جيمس رينوتر عالم فيزياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1975.

2006 – ريموند ديفيس عالم فيزياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 2002.

أعياد ومناسبات..

اليوم العالمي للكف عن التدخين.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency