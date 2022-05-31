31 أيار 2015- 12 شهيداً وعشرات الجرحى في اعتداءات إرهابية على حيي الأعظمية والجميلية بحلب

دمشق-سانا
1535 – انطلاق حملة كارلوس الخامس من برشلونة باتجاه تونس بقصد احتلالها.
1910 – استقلال جمهورية جنوب أفريقيا.
1924 – الصين والاتحاد السوفييتي يوقعان اتفاقاً ينص على أن منغوليا الخارجية جزء لا يتجزأ من الصين.
1931 – أربعون ألف قتيل في زلزال في كويتا في باكستان.
1934- الإذاعة المصرية تبدأ بثها لأول مرة.
1934- الطائرات الإنكليزية تقصف مدينة السليمانية.
2002 – افتتاح بطولة كأس العالم لكرة القدم السابعة عشرة والتي تستضيفها اليابان وكوريا الجنوبية.
2010 – قوات الاحتلال الإسرائيلي تهاجم سفن أسطول الحرية الذي ينقل مساعدات إلى قطاع غزة المحاصر ما أدى إلى مقتل 19 شخصاً على الأقل.
2015 – ارتقاء 12 شهيداً بينهم 3 أطفال وجرح عشرات آخرين في اعتداءات إرهابية بعدة قذائف صاروخية أطلقتها تنظيمات مرتبطة بالنظام التركي على حيي الأعظمية والجميلية السكنيين بحلب.
من مواليد هذا اليوم..
1469 – الملك مانويل الأول ملك مملكة البرتغال الـ 14.
1911 – موريس آلياس اقتصادي فرنسي حاصل على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية عام 1988.
1931 – جون روبرت شريفر عالم فيزياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1972.
من وفيات هذا اليوم..
1832- إيفاريست جالوا عالم رياضيات فرنسي.
1986 – جيمس رينوتر عالم فيزياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1975.
2006 – ريموند ديفيس عالم فيزياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 2002.
أعياد ومناسبات..
اليوم العالمي للكف عن التدخين.
متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency