بريطانيا تسجل 71 إصابة جديدة بجدري القردة

لندن -سانا

أعلنت وزارة الصحة البريطانية تسجيل 71 إصابة جديدة بفيروس جدري القردة في البلاد. ونقلت وسائل إعلام بريطانية عن الوزارة قولها في بيان أن إجمالي عدد الإصابات بجدري القردة المسجلة في البلاد منذ السابع من أيار الجاري لغاية الآن بلغ 179 حالة.

وكانت وزارة الصحة البريطانية أعلنت في السابع من أيار الجاري تسجيل أول إصابة بمرض جدري القردة المعدي والنادر.

يشار إلى أن أعراض الجدري تبدأ بالشعور بحمى وألم بالرأس يتبعه ألم عضلي ومن ثم تورم بالعقد اللمفاوية ما يؤدي إلى الشعور بالتعب وظهور طفح جلدي على شكل بثور مكسوة بقشرة خارجية ويستغرق وقت التعرض للفيروس منذ وقت ظهور الأعراض نحو10 أيام وعادة ما تستمر الأعراض من أسبوعين إلى خمسة أسابيع.

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