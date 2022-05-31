اتحاد الحبوب الروسي: قضية المجاعة المقبلة في العالم لعبة لرفع الأسعار

موسكو-سانا

أكد أركادي زلوشفسكي رئيس اتحاد الحبوب الروسي أن قضية المجاعة القادمة في العالم هي لعبة لرفع الأسعار بعد نمو الطلب العالمي غير المعقول على الغذاء.

ونقل موقع روسيا اليوم عن زلوشفسكي قوله في تصريح اليوم: “إن هذه الهستيريا المضخمة والمعلوماتية حول المجاعة القادمة ترمي في الحقيقة لزيادة الأسعار ومن وجهة نظري هذه ليست أفضل لعبة وسوف تنتهي بشكل سيء للغاية في النهاية” مشيراً إلى أن لعبة رفع الأسعار تؤدي فقط إلى تهديدات حقيقية للأمن الغذائي.

وأضاف زلوشفسكي “أنه ببساطة لا توجد تهديدات للإمدادات المادية وتوافر الغذاء ولا مخاوف من نقص محتمل في الموارد ولا يمكن أن يكون هناك نقص” مشيراً إلى أنه لولا الهستيريا اليوم لما ارتفع سعر القمح والذي حسب تقديراته يجب أن يكون سعره نحو 300 دولار للطن في الوقت الذي يبلغ سعره اليوم 450 دولاراً.

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