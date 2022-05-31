إيطاليا تلغي كل قيود السفر المتعلقة بفيروس كورونا

روما-سانا

أعلنت إيطاليا اليوم عن إلغاء كل قيود السفر المتعلقة بشرط إظهار دليل على التطعيم ضد فيروس كورونا أو الشفاء منه أو إجراء فحص قبل الدخول إلى البلاد.

ونقلت فرانس برس عن وزارة الصحة الإيطالية قولها في بيان: إن “شرط إظهار ما يسمى التصريح الأخضر لدخول إيطاليا لن يتم تمديده عند انتهائه في 13 الشهر المقبل”.

وكانت إيطاليا أول دولة أوروبية تفشى فيها فيروس كورونا على نطاق واسع مطلع عام 2020 وقد فرضت قيوداً من بين الأكثر صرامة من بينها مطالبة كل العمال باستصدار التصريح الأخضر.

ووفق آخر إحصائيات وولد ميترز فإن إجمالي الإصابات بكورونا في إيطاليا وصل لغاية الآن إلى 17396723 إصابة بينما بلغ إجمالي الوفيات 166631 حالة.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency