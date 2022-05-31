الغارديان البريطانية: الاتحاد الأوروبي يهزم نفسه بالعقوبات ضد روسيا

لندن-سانا

أكدت صحيفة الغارديان البريطانية في مقال نشرته اليوم أن الضرر الذي لحق بأوروبا والعالم نتيجة العقوبات على روسيا أصبح صارخاً داعية الاتحاد الأوروبي إلى رفع العقوبات لأنه يهزم نفسه.

وقال الكاتب في الصحيفة سايمون جينكينز خلال المقال: إن “ستة ملايين أسرة في بريطانيا تواجه احتمال انقطاع التيار الكهربائي في الصباح والمساء هذا الشتاء وذلك من أجل الحفاظ على العقوبات المفروضة على روسيا والأمر نفسه سيواجه المستهلكين في جميع أنحاء أوروبا” وذلك في ظل ضخ أوروبا نحو مليار دولار يومياً إلى روسيا لدفع ثمن الغاز والنفط الذي تواصل استهلاكه حيث أشار إلى أن ” مقترحات الاتحاد الأوروبي لوقف المدفوعات تلقى معارضة بشكل مفهوم من قبل الدول القريبة من روسيا وتعتمد بشكل كبير على الوقود الأحفوري وكمثال تشتري ألمانيا 12 بالمئة من نفطها و35 بالمئة من غازها من روسيا وهي أرقام أعلى بكثير في هنغاريا وهنا يبدو أن الاتحاد الأوروبي لا يعرف ماذا يفعل.

من جهة أخرى يرى الكاتب أن الجدل حول سلاح العقوبات قد تحول إلى خطاب رجولي: “ربما تكون العقوبات قد أضرت بجدارة روسيا الائتمانية لكن الارتفاع بنسبة 70 بالمئة في أسعار الغاز العالمية وحدها أدت إلى تعزيز ميزان مدفوعاتها” مضيفاً: إن الهدف من العقوبات كان إجبار روسيا على سحب قواتها من أوكرانيا وهذا لم يتحقق.

وشدد جينكينز في نهاية مقاله على أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يلتزم بمساعدة المجهود الحربي الأوكراني وأن يرفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا فهم يهزمون أنفسهم ويعانون بلا فائدة.

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