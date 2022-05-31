موسكو: كييف تتهرب من إيجاد حل لضمان الخروج الآمن للسفن المحتجزة في موانئها

موسكو-سانا

أكدت وزارة الدفاع الروسية أن سلطات كييف تتهرب من التفاعل مع ممثلي الدول والشركات الأجنبية التي تطالب بضمان خروج آمن لـ 70 سفينة أجنبية من 16 دولة ما زالت محتجزة في موانئ أوكرانيا.

ونقلت روسيا اليوم عن رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني في روسيا ميخائيل ميزينتسيف قوله: “إن هناك 70سفينة أجنبية من 16 دولة محتجزة في ستة موانئ أوكرانية وهم خيرسون ونيكولاييف وتشيرنومورسك وأوتشاكوف وأوديسا و ويوجني ولا يسمح خطر القصف وخطر الألغام الذي تسبب به مسؤولو كييف للسفن بالخروج بحرية إلى عرض البحر”.

وأوضح ميزينتسيف “أنه بفضل مجموعة من الإجراءات تخلصت البحرية الروسية من خطر الألغام في المنطقة المائية لميناء ماريوبول وبدأت بترميم البنية التحتية للميناء لافتاً إلى أن القوات المسلحة الروسية هيأت الظروف اللازمة لتشغيل ممرين بحريين إنسانيين آمنين لحركة السفن في البحر الأسود وبحر آزوف”.

وذكر ميزينتسيف أن مفارز إزالة الألغام التابعة للقوات المسلحة الروسية ووزارة الطوارئ الروسية تقومان بمهام تطهير أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين من المواد المتفجرة” مشيراً إلى أنه تم تطهير 2581.94 هكتاراً و35 مبنى منها 13 ذات أهمية اجتماعية وجسر واحد و 9.64 كيلومترات من الطرق وقد تم العثور على 12685 قطعة متفجرة وتحييدها.

وكان نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودينكو أكد الأربعاء الماضي استعداد بلاده لتوفير ممرات إنسانية لفتح الموانئ الأوكرانية مشيراً إلى أنه يجب على نظام كييف تطهيرها من الألغام.

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