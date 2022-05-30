إصابة ثلاثة أحداث جراء مشاجرة ألقي خلالها قنبلة في جديدة عرطوز بريف دمشق

ريف دمشق-سانا

أصيب ثلاثة أحداث جراء مشاجرة ألقي خلالها قنبلة في جديدة عرطوز بريف دمشق.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم أنه عند الساعة التاسعة من مساء اليوم أخبرت شرطة ناحية جديدة عرطوز بريف دمشق بإقدام شخص مجهول على رمي قنبلة نتيجة مشاجرة في نهاية شارع الكورنيش بناء دحبور ولاذ بعدها بالفرار إلى جهة مجهولة ما أدى إلى إصابة ثلاثة أحداث.

وأضافت الوزارة: “إن دورية من شرطة الناحية توجهت مباشرة إلى المكان وتم إسعاف المصابين إلى أحد مشافي دمشق وتبين أن الأول يبلغ من العمر اثني عشر عاماً والثاني أربعة عشر عاماً والثالث سبعة عشر عاماً”.

وأشارت الوزارة إلى أن التحقيقات لا تزال مستمرة والأبحاث جارية لإلقاء القبض على الفاعل.

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