انطلاق المرحلة الثانية من تصفيات مبادرة تحدي القراءة في درعا

درعا-سانا

انطلقت في محافظة درعا تصفيات مبادرة تحدي القراءة العربي في مرحلتها الثانية لاختيار أفضل 10 طلاب على مستوى المحافظة حيث شارك 80 طالباً وطالبة من مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي في المرحلة الثانية من المبادرة التي انطلقت في مقر اتحاد عمال محافظة درعا.

داني بركات أمين فرع درعا لاتحاد شبيبة الثورة أكد أهمية هذه المبادرة في رفع المستوى الثقافي للمشاركين مشيراً إلى أن المبادرة تعطي مساحة واسعة لقراءة الكتب المطبوعة باللغة العربية بمختلف العناوين وتساعد على تنمية حب القراءة لديهم.

ولفت بركات إلى دور المؤسسات التعليمية والمنظمات في تشجيع الطلاب على القراءة من خلال زيادة عدد معارض الكتب والاعتماد على الأسعار الرمزية التي تسمح للجميع بإقتنائها.

إبراهيم ياسين رئيس فرع درعا لاتحاد الكتاب العرب أكد بدوره أهمية هذه المبادرة في ظل الانتشار الكبير والاستخدام الواسع للإنترنت والابتعاد عن قراءة الكتب المطبوعة باختلاف عناوينها.

وأضاف ياسين: إن مشاركة عشرات الطلاب في تصفيات المرحلة الثانية من مبادرة تحدي القراءة العربي يعني أن هناك تغيراً في المزاج لدى شريحة كبيرة ومهمة وهي الجيل الصاعد وانحسار الاعتماد على الإنترنت والعودة إلى الكتاب.

واعتبر ياسين أن قراءة كل طالب لـ 50 كتاباً وتقديمه ملخصاً لهذه الكتب بالجوازات الخمسة هي خطوة متقدمة في تعزيز القراءة متمنياً لطلاب درعا أن يكون لهم نصيب في المراكز الأولى على المستويين الوطني والعربي.

آية حمادي ومهند المصري مشاركان في المرحلة الثانية من الاختبارات أكدا أن هذه المشاركة تنمي لديهم حس القراءة وتطور طرائق التفكير وتوسع آفاقها.

وكانت وزارة التربية أطلقت في الـ 26 من أيار الجاري المرحلة الثانية من تصفيات مبادرة تحدي القراءة العربي على مستوى المناطق التعليمية بمختلف المحافظات تنافس خلالها 2150 طالباً وطالبة من مختلف المراحل التعليمية.

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