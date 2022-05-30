أول حالة وفاة بجدري القردة في نيجيريا

أبوجا-سانا

أعلنت السلطات الصحية في نيجيريا اليوم وفاة أول حالة بجدري القردة بعد تفشي المرض في البلاد هذا العام.

ونقلت أسوشييتد برس عن مركز السيطرة على الأمراض في نيجيريا: أنه “تم الإبلاغ عن الوفاة لمريض يبلغ من العمر 40 عاماً كان مصاباً بمرض مشترك وكان يتناول أدوية مثبطة للمناعة” في حين أعلنت السلطات تسجيل 66 حالة إصابة بالمرض والذي عادة ما يكون وبائياً في نيجيريا وأجزاء أخرى من غرب ووسط إفريقيا.

ولم تشهد نيجيريا تفشياً لمرض جدري القردة منذ أيلول 2017 لكنها تواصل الإبلاغ عن حالات متفرقة.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية أكدت أنه تم الإبلاغ عن أكثر من 250 حالة إصابة بالمرض في أكثر من 20 دولة حول العالم لا يعرف عنها عادة تفشي مثل هذا المرض.

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