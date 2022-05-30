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دونيتسك تعلن طرد قوات كييف من (سيفيرودونيتسك) بشكل شبه كامل

2022-05-30

دونيتسك-سانا

أعلنت جمهورية دونيتسك الشعبية أن قواتها طردت قوات الأمن التابعة لنظام كييف من سيفيرودونيتسك في جمهورية لوغانسك بشكل شبه كامل.

وقال المسؤول الإعلامي في الجمهورية دانييل بيزسونوف في تصريحات إعلامية نقلتها وكالة تاس اليوم: “لقد حققنا نجاحات في الشمال في منطقة كراسني ليمان الاتجاه السلافي وكذلك في سيفيرودونتسك حيث تم طرد العدو بالكامل تقريباً”.

وأضاف بيزسونوف “أما فيما يتعلق بمنطقة أوغليدار وأوريخوف وغوليابول جنوباً فإن الجبهة تبقى (ثابتة)” مبيناً أن هناك قصفاً مدفعياً مستمراً حيث يتم صد بعض محاولات الهجوم المضاد.

وكان أبتي علاء الدينوف مساعد رئيس جمهورية الشيشان الروسية للشؤون الأمنية قال في وقت سابق إن الوحدات الشيشانية حررت حوالي 85 بالمئة من أراضي سيفيرودونيتسك التي تضم القطاع السكني والمقاتلون الآن على أطراف المدينة في المنطقة الصناعية.

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