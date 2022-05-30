الخامنئي: الاهتمام بالطاقات الداخلية يبطل مفعول سلاح الحظر

طهران-سانا

أعلن قائد الثورة الاسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي ان بلاده أحرزت تقدما جيدا في مختلف المجالات في ظل إجراءات الحظر جراء اعتمادها على طاقاتها وقدراتها الداخلية.

وقال الخامنئي خلال لقائه الرئيس الطاجيكي إمام علي رحمان على “إن الحظر سلاح القوى السلطوية ضد البلدان وأن ما يبطل مفعول هذا السلاح هو الاهتمام بالقوى والطاقات الداخلية”.

وأضاف الخامنئي “إن طاقات توسيع التعاون بين البلدين في مختلف المجالات تتجاوز بكثير المستوى الحالي وينبغي نظرا الى سياسة الحكومة الايرانية القاضية بتعزيز العلاقات مع الجيران أن تشهد العلاقات بين البلدين تغييرا جذريا”.

بدوره أعرب الرئيس الطاجيكي خلال اللقاء الذي حضره الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي أيضا عن ارتياحه الكبير لوجوده في طهران منوها بأهمية المحادثات التي أجراها مع الرئيس الإيراني في مختلف المجالات والتي وصفها بالجيدة.

من جهة ثانية أكد كل من رئيس مجلس الشورى الاسلامي محمد باقر قاليباف وعلي رحمان خلال لقائهما على أهمية توسيع العلاقات في جميع المجالات بين البلدين وطالبا بتعزيز النشاطات السياسية والاقتصادية والعلمية والتقنية المشتركة.