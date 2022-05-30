إعصار يجتاح منطقة سياحية في المكسيك

مكسيكو سيتي-سانا

اجتاحت رياح عاتية وأمطار غزيرة مناطق في المكسيك على الساحل الجنوبي للمحيط الهادئ اليوم مع تقدم “أغاثا” الإعصار الأول في موسم أعاصير المحيط الهادئ باتجاه الشواطئ السياحية ومناطق صيد الأسماك.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن المركز الوطني الأمريكي للأعاصير قوله: إنه ” إثر تشكله أمس اكتسب الإعصار (أغاثا) القوة بسرعة ومن المتوقع أن يصل إلى اليابسة كإعصار قوي من الفئة الثانية في وقت لاحق اليوم”.

ووفقا لمركز الأعاصير بلغت سرعة الرياح 175 كيلومتراً في الساعة وكان مركز العاصفة على بعد نحو 80 كيلومتراً جنوب غرب “بويرتو انجل” وكان يتجه نحو الشمال الشرقي بسرعة 13 كيلومتراً في الساعة.

وتوقع المركز الوطني الأمريكي للأعاصير هطول نحو 400 ميليمتر من الأمطار على أجزاء من “أواكساكا” ما يشكل تهديداً بحدوث فيضانات وانهيارات طينية.

واشتدت قوة “أغاثا” مع تحركه بالقرب من “بويرتو اسكونديدو” و”بويرتو انجل” في ولاية “أواكساكا” الجنوبية والمناطق التي تضم منتجعات سياحية في “هواتولكو” و”مازونتي” و”زيبوليت” وتسببت الرياح القوية بتطاير الشواطئ الرملية في “بويرتو اسكونديدو” و”هواتولكو” وحذر مركز الأعاصير من أن ترافق “أغاثا” عواصف خطيرة مهددة للحياة.

وقال مسؤولو الطوارئ: إنهم شكلوا فرقة عمل قوامها أكثر من 9300 شخص في المنطقة كما تم افتتاح أكثر من مئتي ملجأ مع تحذيرات خبراء الأرصاد الجوية من العواصف القوية والفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة.

وفي “هواتولكو” أغلقت السلطات المحلية المدارس وأمرت بالإغلاق التام لجميع الشواطئ والخلجان التي لا يمكن الوصول إلى الكثير منها إلا بالقوارب.

وتتعرض المكسيك سنوياً للأعاصير المدارية على سواحلها المطلة على المحيطين الهادئ والأطلسي عادة بين شهري أيار وتشرين الثاني.

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