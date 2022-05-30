تأمين مياه الشرب ووضع حد للتعديات على الشبكة الكهربائية أهم مطالب أهالي منطقة تل الشور بريف حمص

حمص-سانا

طالب أهالي قرى تل الشور وعين الزرقا وحديدة العاصي وجوبر والفايزية بريف حمص الجنوبي الغربي خلال لقائهم محافظ حمص المهندس بسام بارسيك اليوم بضرورة عودة السرافيس من الكراج الجنوبي إلى مركز المدينة وزيادة مخصصات الطحين للمخبز وتخفيف ساعات تقنين الكهرباء على خط بوكلاج قطينة لتأمين مياه الشرب وإحداث كوة لدفع فواتير المياه والكهرباء وتعبيد الشوارع فيها.

كما تركزت المطالب على وضع حد للتعديات على الشبكة الكهربائية وإصلاح أبراج الاتصالات الخليوية وتأمين تركس لنقل القمامة يومياً ومعالجة مشكلة تجمع مياه الصرف الصحي في قرية حديدة العاصي وتأهيل وصيانة المدارس في قريتي جوبر وعين الزرقا وإعادة تأهيل المركز الصحي بقرية عين الزرقا إضافة إلى رفد المركز الصحي في تل الشور بطبيبة نسائية وأدوية إسعافية وتزويد البلدية فيها بضاغط قمامة وتعويض الفلاحين عن الأضرار الناتجة عن الملوثات الناتجة عن الشركة العامة للأسمدة من أبخرة وغازات وعوادم.

وأشار محافظ حمص في تصريح صحفي عقب اللقاء إلى ضرورة متابعة مطالب الأهالي في تلك القرى لمعالجتها ووضع جدول ومدد زمنية لتنفيذها داعياً المجتمع المحلي إلى التعاون مع الجهات المعنية للقضاء على حوادث السرقة والتعديات على الشبكة الكهربائية.

ولفت المحافظ إلى أهمية افتتاح صالة مؤقتة للسورية للتجارة في قرية تل الشور لتوفير مختلف المواد الغذائية للمواطنين ما يسهم في تخفيض أسعارها.

من جهته أوضح مدير فرع السورية للتجارة بحمص محمد عمران أن افتتاح صالة للسورية للتجارة في تل الشور يضاف إلى كل الصالات المنتشرة في كل أنحاء المحافظة ويتم التجهيز حالياً لافتتاح صالة كبيرة تضم “منظفات ومواد غذائية ومياه وسكر ورز” وقسماً لبيع الخضار والفواكه ما يوفر كل احتياجات المواطنين بسهولة ويسر ويخفف الأعباء والتكاليف المترتبة عنهم.

عبد الحميد جنيدي ورشا المحرز

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