غروب الشمس على شاطئ بانياس

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
مباحثات سورية عراقية تتناول أطر التعاون في المجالات التجارية والاقتصادية
2022-05-30
المجلس الرئاسي للائتلاف الوطني للأحزاب المصرية يدين الأعمال العدائية للنظام التركي ضد سورية
2022-05-30
ملتقى سوري إيراني في طهران لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية
2022-05-30
مباحثات سورية إيرانية لتطوير التعاون البيئي ومكافحة العواصف الغبارية
2022-05-30
إدانة جندية إيرلندية سابقة بالانتماء إلى تنظيم داعش الإرهابي
2022-05-30
أبو زيد: اعتداءات النظام التركي المتكررة على أراضي سورية انتهاك لوحدة أراضيها
2022-05-30
وزير الدفاع ونظيره الأبخازي يبحثان العلاقات الثنائية ويوقعان اتفاقية تعاون مشترك- فيديو
2022-05-29
محليات
تأمين مياه الشرب ووضع حد للتعديات على الشبكة الكهربائية أهم مطالب أهالي منطقة تل الشور بريف حمص
2022-05-30
إعادة من يستحق إلى الدعم ومعالجة الاعتراضات على المنصة الإلكترونية في اجتماع برئاسة المهندس عرنوس
2022-05-30
المهندس عرنوس يبحث مع معاون الرئيس الإيراني تطوير العلاقات الثنائية
2022-05-30
المقداد يبحث مع معاون الرئيس الإيراني التنسيق والتعاون المشترك لحل المشاكل البيئية
2022-05-30
وزير التجارة الداخلية يلغي تعميماً حول التعرفة الجديدة لشركات نقل الركاب
2022-05-30
إخماد حريقين بمحاصيل زراعية وأشجار مثمرة في ريف حمص
2022-05-30
أضرار في المنازل وكنيسة مار ساوا في تل تمر جراء العدوان التركي
2022-05-30
رياضة
كستكينا وكودميرتوفا تلتقيان في ربع نهائي فرنسا المفتوحة
2022-05-30
لاعب منتخب سورية للمواي تاي علاء أبو جيش يتأهل لنصف نهائي بطولة العالم
2022-05-30
الإسباني ألكاراز يلحق بمواطنه رافاييل نادال إلى ربع نهائي بطولة فرنسا للتنس
2022-05-30
الصربي ديوكوفيتش إلى الدور ربع نهائي من بطولة رولان غاروس
2022-05-29
منافسات قوية في بطولة حمص لبناء الأجسام لفئة الفيزيك
2022-05-29
سبارتاك موسكو يتوج بطلاً لكأس روسيا لأول مرة منذ 19 عاماً
2022-05-29
الأمريكية غوف تتأهل إلى ربع نهائي بطولة رولان غاروس
2022-05-29
اقتصاد
وزير المالية الروسي: من المهم تحديد معايير سعر صرف الروبل وإمكانية التنبؤ به
2022-05-30
إرتفاع معاملات سوق المال بين بنوك الصين خلال نيسان الماضي
2022-05-30
التضخم في ألمانيا يرتفع لأعلى مستوياته منذ نصف قرن
2022-05-30
ملتقى سوري إيراني في طهران لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية
2022-05-30
أكساد ووزارة الفلاحة والموارد المائية التونسية توقعان اتفاقية تعاون علمي وفني
2022-05-30
الحسكة.. 450 هكتاراً مساحة الأراضي المحصودة بمحصول العدس
2022-05-30
غازبروم الروسية تواصل إمدادات الغاز لأوروبا عبر أوكرانيا
2022-05-30
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إعادة من يستحق إلى الدعم ومعالجة الاعتراضات على المنصة الإلكترونية في اجتماع برئاسة المهندس عرنوس
المهندس عرنوس يبحث مع معاون الرئيس الإيراني تطوير العلاقات الثنائية
أضرار في المنازل وكنيسة مار ساوا في تل تمر جراء العدوان التركي
عزائم جرحى الوطن في ساحات العلم لا تقل عنها في ساحات القتال
سورية تجدد رفضها الأعمال العدائية العسكرية للنظام التركي وتؤكد أنها جرائم حرب
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وزير الدفاع ونظيره الأبخازي يبحثان العلاقات الثنائية ويوقعان اتفاقية تعاون مشترك- فيديو
الرئيس الأسد يصدر قانوناً يجيز رفع سقف نسبة الحوافز الإنتاجية للعاملين في المصارف العامة
غروب الشمس على شاطئ بانياس
2022-05-30
تصوير:غدير محمود
الغروب على شاطئ بانياس
2022-05-30
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