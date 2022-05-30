الخارجية الفلسطينية تجدد إدانتها انتهاكات الاحتلال المتواصلة بحق الفلسطينيين

القدس المحتلة-سانا

جددت وزارة الخارجية الفلسطينية إدانتها انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي وجماعات المستوطنين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته وسط صمت دولي.

وأوضحت الوزارة في بيان نقلته وكالة وفا أن آخر تلك الانتهاكات هو إقدام الاحتلال على إقامة بؤرة استيطانية جديدة على أراضي بلدة جالود جنوب مدينة نابلس بالضفة الغربية كجزء لا يتجزأ من مخطط استعماري توسعي يستهدف المنطقة بأكملها بالإضافة إلى إقدام المستوطنين على اقتحام الحرم الإبراهيمي بمدينة الخليل وعلى حرق وتدمير أشجار زيتون في قريتي بورين ومادما بنابلس.

وأكدت الوزارة أن الشعب الفلسطيني الذي يرزح تحت نظام الفصل العنصري الإسرائيلي على وشك أن يفقد أي ثقة بمؤسسات الأمم المتحدة وبالمجتمع الدولي الذي يواصل تقاعسه في تنفيذ قراراته الخاصة بالقضية الفلسطينية لتمكين الفلسطينيين من ممارسة حقهم في تقرير المصير وإقامة دولتهم المستقلة بعاصمتها القدس.

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