محكمة روسية تدين ضابطين أوكرانيين بارتكاب جرائم إبادة جماعية

موسكو-سانا

أدانت محكمة في موسكو اليوم ضابطين من القوات الأوكرانية بتهمة ارتكاب إبادة جماعية واستخدام أساليب حرب محظورة.

وذكرت وكالة إنترفاكس أن محكمة باسمالي أصدرت حكماً غيابياً باحتجاز الضابطين أندريه بولياكوف قائد اللواء آلي منفصل رقم 53 وألكسي ماخوف قائد كتيبة الهجوم الجوية الثانية التابعة للواء 95 المنفصل المحمول جواً في القوات المسلحة الأوكرانية.

وأدرج المتهمان على قائمة المطلوبين الدوليين حيث تعتبرهما سلطات البحث الجنائي الروسية متورطين في عمليات الإبادة الجماعية لسكان دونباس.

يشار إلى أن الأحكام الغيابية على بولياكوف وماخوف هي الأولى من نوعها في مثل هذا النوع من التهم.

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