وزير الدفاع التشادي: مئة قتيل إثر اشتباكات بين عمال المناجم

إنجامينا-سانا

أعلن وزير الدفاع التشادي داود يحيى إبراهيم اليوم عن مقتل نحو 100 شخص في اشتباكات بين عمال مناجم الذهب شمال تشاد الأسبوع الماضي.

ونقلت وكالة رويترز عن إبراهيم قوله: اندلعت بين يومي 23 و24 من الشهر الجاري أعمال عنف في موقع غير رسمي لتعدين الذهب في منطقة كوري بوغودي الجبلية بالقرب من الحدود مع ليبيا مشيراً إلى أن عدد القتلى جراء هذه الاعمال بلغ نحو 100 قتيل وتم تعليق جميع عمليات التعدين غير الرسمية وإجلاء الناس من الموقع.

وأرسلت الحكومة التشادية بعثة لتقصي الحقائق إلى الموقع واستعادة الهدوء معلنة أن هناك قتلى وإصابات دون إعطاء أرقام.

ومنطقة كوري بوغودي مليئة بالمناجم التي غالبا ما يستغلها بشكل سري العديد من المنقبين عن الذهب من جميع أنحاء البلاد ومن الدول المجاورة لكن المنطقة والمناخ يصعبان مهمة سيطرة السلطات على هذه الأراضي.

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