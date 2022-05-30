يوم حقلي في دير الزور لإطلاع الفلاحين على إنتاجية أصناف جديدة من القمح

دير الزور-سانا

أقام مركز البحوث العلمية الزراعية في دير الزور يوماً حقلياً في أحد حقول القمح في بلدة مراط بريف دير الزور الشمالي لإطلاع الفلاحين على إنتاجية أصناف جديدة من القمح.

اليوم الذي أقيم بالتعاون مع مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي في المحافظة ومنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الفاو تم خلاله عرض بناء القدرات المتعلقة بتنفيذ برنامج دعم البذور والأصناف الجديدة.

وبين رئيس مركز البحوث الزراعية المهندس ياسر سليمان في تصريح لمراسل سانا أن المركز يعمل على إطلاع الفلاحين بشكل مباشر على إنتاجية الأصناف الجديدة من محصول القمح ونشر زراعتها والتعريف بالخدمات الزراعية المقدمة وأهمية مجموعات العمل المشكلة في ربط الفلاحين مع المرشدين والفنيين لتقديم المعلومات والاستشارات بأسهل الطرق وبما يعكس الفائدة على الإنتاج.

وأشار مدير زراعة دير الزور المهندس أسعد الطوكان إلى أهمية الفعالية في نشر التجارب الناجحة في زراعة محصول القمح ونقل الخبرات بما يسهم بزيادة الإنتاج وتحسين نوعيته.

وبين المزارع عبد الحي جميان أنه قام بإطلاع المشاركين على كيفية ومراحل زراعة حقله بمحصول القمح وطريقة وأوقات السقاية والمكافحة ونوع وكميات البذار والأسمدة التي استخدمها للوصول إلى محصول وفير ومميز.

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