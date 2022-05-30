روسيا تطور أقماراً جديدة لوضع خرائط ثلاثية الأبعاد للأرض

موسكو-سانا

أعلن مركز بروغريس الروسي للصناعات الفضائية أنه يعمل على تطوير أقمار صناعية جديدة مخصصة لرصد الأرض ووضع خرائط ثلاثية الأبعاد لسطحها.

ونقلت وكالة تاس عن الجهاز الصحفي للمركز قوله في بيان اليوم: أنه في الربع الأخير من العام القادم سيكمل مركز بروغريس الروسي تصنيع أول قمر صناعي من سلسلة أقمار مخصصة لوضع خرائط ثلاثية الأبعاد للأرض .

ولفت البيان إلى أنه من بين المهام الرئيسية للأقمار الجديدة الحصول على صور ملونة وصور مجسمة ثلاثية الأبعاد لسطح الأرض واستقبال وإرسال المعلومات إلى المركبات الفضائية والمراكز الأرضية.

وكان مركز بروغريس أعلن عام 2019 الفوز بمناقصة لاستحداث منظومة فضائية لاستشعار الأرض عن بعد والتي تتضمن تصنيع أقمار روسية جديدة لوضع خرائط ثلاثية الابعاد مبيناً أن هذه المنظومة ستطور في إطار البرنامج الحكومي الروسي للأنشطة الفضائية.

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