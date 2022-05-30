4471 طالباً وطالبة يتقدمون لامتحانات الشهادة الثانوية الزراعية المهنية

دمشق-سانا

بدأت اليوم امتحانات الشهادات الثانوية الزراعية المهنية بكل أقسامها في المراكز الامتحانية المنتشرة في مختلف المحافظات.

وفي تصريح لمراسل سانا بينت مديرة التعليم المهني في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي المهندسة هزار إسماعيل أن عدد المرشحين للتقدم لامتحانات الشهادة الثانوية المهنية الزراعية للدورة الأولى لعام 2022 بكل أقسامها بلغ 1744 طالباً موزعين على 25 مركزاً امتحانياً موزعة في مختلف المحافظات منهم 1180 طالباً (زراعية) و552 طالباً(بيطرية) و12 طالباً(آلات زراعية) في مركز حلب.

ولفتت سليمان إلى أنه تم هذا العام افتتاح مركز امتحاني في منطقة معدان في محافظة الرقة ومركز آخر في مسكنة في ريف محافظة حلب.

وأضافت سليمان أنه تم اتخاذ كل الإجراءات الوقائية الصحية في المراكز الامتحانية مشيرة أن الامتحانات تستمر حتى السادس عشر من حزيران المقبل.

مهران معلا

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