لجنة التحقيق الروسية ستدرس بيانات وسائل الإعلام الأجنبية عن المرتزقة الأمريكيين في أوكرانيا

موسكو-سانا

أعلنت لجنة التحقيق الروسية أن المحققين الروس سيدرسون معلومات وسائل إعلام أجنبية عن أمريكيين وأجانب آخرين وصلوا كمرتزقة إلى أوكرانيا.

وقالت لجنة التحقيق على حسابها في موقع تلغرام وفق مانقلت وكالة نوفوستي “إن اللجنة في إطار القضية الجنائية المتعلقة بالمرتزفة ستدرس المعلومات المنشورة في وسائل الإعلام الأجنبية حول الأجانب الذين وصلوا إلى أوكرانيا لارتكاب جرائم ضد المواطنين الناطقين بالروسية وسكان دونباس”.

وتحدث البيان عن الأمريكيين والأجانب الذين توجهوا إلى أوكرانيا كمرتزقة ومشاركتهم في المعارك هناك مؤكداً أن المحققين الروس سيتخذون الإجراءات لتوثيق وقائع جرائم المرتزقة وتحديد هوياتهم.

وكانت لجنة التحقيق الروسية أعلنت أمس أنها ستوثق المعلومات الجديدة حول جرائم قوات الأمن الأوكرانية مثل قصف ميكيفكا ودونيتسك إضافة إلى التهديدات التى يتعرض لها سكان منطقة زابوروجيه.

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