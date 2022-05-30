منح ترخيص لمؤسسة سياحة وسفر جديدة في درعا لتنظيم رحلات سياحية

درعا-سانا

منحت مديرية السياحة في درعا ترخيصاً نهائياً لمؤسسة سياحة وسفر جديدة في مدينة نوى لتنظيم الرحلات السياحية في المحافظة وخارجها.

وأوضح مدير السياحة ياسر السعدي في تصريح لمراسلة سانا أن عودة النشاط السياحي لمحافظة درعا دليل على حالة التعافي التدريجي الذي تشهده المحافظة مبيناً أن عدد المكاتب والمؤسسات العاملة في مجال السياحة والسفر يبلغ 66 مكتباً منها 34 مكتباً في مدينة درعا و 32 مكتباً في ريف المحافظة.

وأشار السعدي إلى أن مؤسسة السياحة والسفر الجديدة تسعى إلى تنظيم الرحلات السياحية الداخلية والخارجية واستقدام المجموعات السياحية وقطع وحجز تذاكر الطيران.

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