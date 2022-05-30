الحسكة.. 450 هكتاراً مساحة الأراضي المحصودة بمحصول العدس

الحسكة-سانا

بلغت مساحة الأراضي المحصودة بمحصول العدس المروي بمحافظة الحسكة 450 هكتاراً من مجمل المساحة المروية القابلة للحصاد والبالغة 1800 هكتار موزعة في مختلف مناطق الاستقرار الزراعي.

وبين رئيس دائرة الإنتاج النباتي في مديرية الزراعة المهندس جلال بلال في تصريح لمراسل سانا أن جميع المساحات البعلية المزروعة بالعدس البالغة 31 ألف هكتار خرجت عن الإنتاج نتيجة حالة الجفاف وتوقف الهطول المطري أثناء فترة نمو النبات ولا سيما خلال شهر نيسان الماضي.

يشار إلى أن إنتاج المحافظة من محاصيل البقوليات ومنها العدس يسوق في أسواقها الداخلية لتأمين حاجة الأهالي من هذه المواد الغذائية.

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