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نيجيريا ترصد 21 إصابة مؤكدة بجدري القرود

2022-05-30

أبوجا-سانا

أعلنت نيجيريا اليوم رصدها 21 إصابة مؤكدة بجدري القرود هذا العام وسط تنامي القلق العالمي من تزايد الحالات.

ونقلت رويترز عن المركز النيجيري لمكافحة الأمراض قوله في بيان “إنه تم تسجيل 21 إصابة مؤكدة بجدري القرود منذ بداية العام الجاري مع تسجيل حالة وفاة واحدة”.

ويعد جدري القرود من الأمراض المعدية التي عادة ما تكون خفيفة ومتوطنة في أجزاء من غرب ووسط أفريقيا وينتشر عن طريق الاتصال الوثيق لذلك يمكن احتواؤه بسهولة نسبياً من خلال تدابير مثل العزلة الذاتية والنظافة الشخصية.

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