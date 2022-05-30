طقس اليوم: أجواء حارة وسديمية في أغلب المناطق

دمشق-سانا

توالي درجات الحرارة ارتفاعها لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 5 إلى 8 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد المنخفض الموسمي الهندي السطحي يترافق بامتداد ضعيف لمرتفع جوي شبه مداري في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو سديمياً حاراً في أغلب المناطق وصحواً بشكل عام والرياح جنوبية إلى جنوبية شرقية في المناطق الجنوبية وغربية إلى جنوبية خفيفة إلى معتدلة السرعة في باقي المناطق مع هبات نشطة بعد الظهر تثير الغبار في بعض المناطق والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام…..

الاثنين الثلاثاء الأربعاء دمشق 38 /19 37 / 20 36 / 20 القنيطرة 33 / 18 31 / 17 31 / 18 درعا 37 / 20 36 / 19 36 / 19 السويداء 35 / 20 33 / 19 34 / 18 حمص 36 /20 35 / 19 32 / 18 حماة 39 / 21 38 / 21 37 / 20 الحسكة 40 / 20 41 / 22 41 / 22 اللاذقية 30 / 22 29 / 22 28 / 22 طرطوس 30 / 19 29 / 18 28 / 18 حلب 37 / 21 36 / 20 36 / 21 ادلب 36 / 20 35 / 20 35 / 20 دير الزور 41 / 28 42 / 30 42 / 29 الرقة 40 / 25 41 / 25 42 / 26

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