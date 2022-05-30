نظام أردوغان يعلن مصرع جندي تركي ثامن شمال العراق

اسطنبول-سانا

أعلنت وزارة دفاع النظام التركي مصرع ثامن جندي خلال نحو أسبوع بعد إصابته يوم الجمعة الماضي أثناء مشاركته في العملية العسكرية التي يشنها نظام رجب طيب أردوغان منتهكاً سيادة الأراضي العراقية.

ونقلت وكالة فرانس برس عن الوزارة قولها في بيان أمس إن الجندي كان قد أصيب يوم الجمعة ليلقى مصرعه في المشفى متأثراً بإصابته.

وقُتل جندي تركي السبت الماضي وأصيب آخر جراء انفجار عبوة ناسفة محلية الصنع شمال العراق.

وبهذا ترتفع حصيلة خسائر قوات النظام التركي منذ يوم الثلاثاء الماضي إلى ثمانية جنود.

يذكر أن نظام أردوغان يعتدى بشكل متكرر على الأراضي العراقية شمال البلاد في خرق للسيادة الوطنية العراقية ومخالفة صريحة للمواثيق والقوانين الدولية.

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