أكثر من 250 ألف طالب وطالبة يبدؤون امتحانات الثانوية العامة في 2249 مركزاً امتحانياً

دمشق-سانا

بدأت صباح اليوم امتحانات الشهادة الثانوية العامة بفرعيها “العلمي والأدبي” والثانوية الشرعية والمهنية بفروعها “الصناعية والتجارية والنسوية” لدورة عام 2021-2022 الأولى بتوجه 251169 طالباً وطالبة لتقديم امتحاناتهم في 2249 مركزاً امتحانياً في جميع المحافظات.

وتستمر امتحانات الثانوية العامة بالفرع العلمي والثانوية الشرعية والمهنية لغاية الـ 21 من حزيران القادم وللفرع الأدبي حتى الـ 19 منه.

وفي تصريح لمراسلة سانا أوضح مدير الامتحانات في وزارة التربية يونس فاتي أن عدد المتقدمين لامتحانات الشهادات الثانوية العامة 219484 طالباً وطالبة منهم 78986 للفرع الأدبي و140498 للفرع العلمي موزعين على 1926 مركزاً و1380 طالباً في الثانوية الشرعية موزعين على 29 مركزاً و30305 طلاب في الثانوية المهنية موزعين على 294 مركزاً امتحانياً.

ولفت فاتي إلى أن المراكز الامتحانية في المحافظات كافة جاهزة لاستقبال التلاميذ والطلاب بعد استكمال التجهيزات اللازمة من قرطاسية ومراقبين ورؤساء مراكز بالتعاون مع الجهات المعنية في المحافظة مبيناً أن مديريات التربية في محافظات “حلب والرقة ودير الزور وحماة وريف دمشق” استقبلت التلاميذ والطلاب الوافدين من لبنان والمناطق التي تسيطر عليها التنظيمات الإرهابية لأداء الامتحانات العامة في مراكز استضافة خاصة بهم وقريبة من مراكزهم الامتحانية.

رحاب علي

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