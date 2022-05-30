البرهان يقرر رفع حال الطوارئ المفروضة في السودان

الخرطوم- سانا

أصدر رئيس مجلس السيادة في السودان الفريق عبد الفتاح البرهان مرسوما برفع حالة الطوارئ في البلاد وإطلاق سراح المعتقلين.

ونقلت وكالة الأنباء السودانية “سونا” عن المجلس السيادي الانتقالي قوله في بيان إن قرار رفع حالة الطوارئ جاء لتهيئة الأجواء لإجراء الحوار الوطني مشيرا إلى أن اجتماعا للمجلس الأعلى المشترك للترتيبات الأمنية برئاسة البرهان توصل إلى قرارات ومقترحات لمعالجة تحديات تنفيذ الترتيبات الأمنية لاتفاق سلام جوبا.

وكان مجلس الأمن والدفاع السوداني برئاسة البرهان أوصى في وقت سابق اليوم برفع حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد.

بدوره قال وزير الدفاع الفريق يس ابراهيم إن التوصيات التي تم رفعها من المجلس إلى البرهان تشمل كذلك إطلاق سراح جميع المعتقلين بموجب قانون الطوارئ بما لا يتعارض مع القوانين التي تتعلق بقضايا أمن الدولة أو القانون الجنائي .

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency