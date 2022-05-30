إيران تدين بشدة انتهاك الاحتلال الصهيوني حرمة المسجد الأقصى

طهران-سانا

أدانت إيران اليوم بشدة انتهاك الاحتلال الصهيوني حرمة المسجد الأقصى واعتداء المستوطنين على الفلسطينيين محذرة من تداعيات ممارساتهم الاستفزازية.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده قوله في تصريح إن من واجب جميع الأحرار في العالم وبخاصة الشعوب والدول الإسلامية العمل معا للدفاع عن القدس ومواجهة كيان الفصل العنصري الصهيوني منوهاً بصمود ومقاومة الشعب الفلسطيني والمدافعين عن القدس المحتلة.

وأعرب خطيب زاده عن ثقته بأن محور القدس والمقاومة لن يتوانى في الدفاع عن المسجد الأقصى ومواجهة الممارسات الإرهابية للكيان الصهيوني داعياً الأوساط والمنظمات الدولية إلى القيام بواجبها القانوني ومنع انتهاكات واعتداءات الصهاينة الغاصبين ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency