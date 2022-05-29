لافروف: بوتين لا يرفض أي حوار أو لقاء شخصي مع نظرائه الأجانب

موسكو- سانا

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والأعضاء الآخرين في القيادة الروسية لا يرفضون أبدا إجراء محادثات أو أي لقاء شخصي مع نظرائهم الأجانب.

وقال لافروف في حوار مع تلفزيون” تي في 1″ الفرنسي ” نحن لا نفرض أنفسنا على أحد وإذا أراد شخص ما التواصل معنا فإن الرئيس بوتين لا يرفض أبدا زملاءه الذين يطلبون محادثة هاتفية أو لقاء شخصيا وهذا أمر معروف للجميع “مشيرا إلى أن وزير الخارجية والأعضاء الآخرين في القيادة الروسية يتصرفون بالطريقة نفسها.

وكان المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أعلن أمس إجراء محادثة هاتفية بين قادة روسيا وألمانيا وفرنسا.

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