وزير شؤون القدس: على المجتمع الدولي تحويل أقواله إلى أفعال

القدس المحتلة-سانا

حذر وزير شؤون مدينة القدس المحتلة فادي الهدمي من الانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنوه في باحات المسجد الأقصى ومدينة القدس المحتلة مطالباً المجتمع الدولي بتحويل أقواله إلى أفعال لوضع حد لمأساة الشعب الفلسطيني المتواصلة.

وأوضح الهدمي في بيان نقلته وكالة وفا الفلسطينية أن انتهاكات الاحتلال ومستوطنيه اليوم في المسجد الأقصى تمثل اعتداء على المقدسات والحقوق الفلسطينية وانتهاكاً فظاً ومريعاً للوضع القانوني والتاريخي القائم بالمسجد.

وطالب الهدمي المجتمع الدولي بالتحرك السريع لوضع خطوات عملية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف.

وشدد الهدمي على أن صمود المقدسيين في وجه انتهاكات الاحتلال المتواصلة سيفشل جميع مخططاته الاستيطانية في تهويد المدينة وتغير الواقع التاريخي والقانوني القائم فيها.

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