إخماد حريق في محطة وقود على طريق المتحلق الجنوبي بدمشق-فيديو

دمشق- سانا

أخمد عناصر فوج إطفاء دمشق مساء اليوم حريقاً اندلع ضمن محطة وقود مخصصة لبيع البنزين “أوكتان 95” على طريق المتحلق الجنوبي فى منطقة المزة بدمشق.

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان أن الحريق نشب ضمن المحطة أثناء تعبئة الوقود في سيارة سياحية خاصة حيث اشتعلت فيها النار وامتدت إلى مضخات التعبئة.

وقال قائد فوج إطفاء دمشق العميد داؤد عميري في تصريح لمراسل سانا إن غرفة عمليات الفوج تلقت إخطارا بنشوب الحريق في المحطة وعلى الفور توجهت فرق الإطفاء والإنقاذ بالتعاون مع الدفاع المدني ومحافظة دمشق وتم إخماد الحريق خلال مدة وجيزة مشيرا إلى أن الأضرار اقتصرت على خسائر مادية فقط .

بدوره أشار قائد كتيبة الدفاع المدني بدمشق العقيد محمد شعبان إلى أن فرق الدفاع المدني شاركت في إطفاء الحريق داعيا إلى تشديد تدابير الحماية الذاتية في المحطات لعدم تكرار هذه الحوادث المؤسفة.

من جانبه أعلن وزير النفط والثروة المعدنية المهندس بسام طعمة أن الحريق نتج عن ماس كهربائي في إحدى السيارات التي كانت تتزود بالوقود لافتا إلى تشكيل لجنة فنية للتحقيق في الحادث.

في حين أعلن محافظ دمشق المهندس عادل العلبي أن ورشات المحافظة باشرت أعمال التنظيف في المنطقة لإعادة فتح الطريق قرب موقع الحريق.

يوسف الحيدر

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