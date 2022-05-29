طقس الغد.. أجواء سديمية حارة في معظم المناطق

دمشق-سانا

توالي درجات الحرارة ارتفاعها لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 5 إلى 7 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد المنخفض الموسمي الهندي السطحي يترافق بامتداد ضعيف لمرتفع جوي شبه مداري في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية اليوم أن يكون الجو غداً سديمياً حاراً نسبياً في أغلب المناطق وحاراً في المناطق الشرقية وصحواً بشكل عام ويكون معتدلاً ليلاً بشكل عام ولطيفاً في المرتفعات الجبلية.

الرياح غريبة إلى جنوبية غربية معتدلة مع هبات نشطة نهاراً تثير الغبار في المناطق الداخلية والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة:

دمشق 36 /20

المنطقة الجنوبية 36 /20

المرتفعات الجبلية 28 /15

المنطقة الوسطى 37 /19

المنطقة الساحلية 29 /21

المنطقة الشمالية 37 /20

منطقة الجزيرة 38 /21

المنطقة الشرقية 41 /22

منطقة البادية 38 /20.

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