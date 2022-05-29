جلسات تفاعلية مفتوحة في مؤتمر التوجيه التخصصي لليافعين 2022

دمشق-سانا

جلسات تفاعلية مفتوحة بمختلف القطاعات العلمية شهدها مؤتمر التوجيه التخصصي لليافعين 2022 في يومه الأول بمدرج جامعة دمشق وذلك بمشاركة نحو 150 طالباً وطالبة من طلاب المرحلة الثانوية بدمشق والمؤسسات المعنية وعدد من الأكاديميين والاختصاصيين من سورية ولبنان.

وقدم الأكاديميون والاختصاصيون على مدى سبع جلسات عروضاً علمية مباشرة وعبر الإنترنت للتعريف بمختلف الاختصاصات الدراسية المتاحة والاختصاصات الحديثة في الجامعات والمعاهد والمؤسسات والهيئات الأكاديمية داخل وخارج سورية ولا سيما في مجالات التكنولوجيا والبرمجيات والزراعة والاقتصاد الزراعي والصحة الغذائية والعلوم الاقتصادية وإدارة الأعمال والصحة وعلم التصميم والهندسات.

الدكتورة آلاء علي طبيبة أطفال ومهتمة بالشأن النفسي أشارت في تصريح لمراسلة سانا إلى أهمية تأهيل طلاب المدارس للانتقال إلى المرحلة الجامعية وتعريفهم بالاختصاص الأنسب والأفضل مبينة أنها استعرضت في محاضرتها خطوات التعديل والفحوص التي يخضع لها الطالب عند تعديل شهادته في الجامعات خارج سورية إضافة إلى تركيزها على التعريف بعلم حديث يدرس في الجامعات العالمية هو “التخلق الجيني أو ما فوق الوراثة” والذي له أهمية في علاج الأورام والكشف المبكر عنها.

الدكتورة غادة بلال نائب عميد المعهد العالي للتخطيط الإقليمي في دمشق لفتت إلى أهمية المؤتمر من الناحية التربوية ودوره في ربط الطالب بمستقبله واستثمار مواهبه وهواياته في مجالات تخدم بلده مبينة أنها عرفت الطلاب والشباب من خلال محاضرتها بأهمية التخطيط الإقليمي كخطوة واثقة في إعادة إعمار سورية.

أبي صندوق مدير برنامج الريادة في تقانة المعلومات بالجمعية العلمية السورية للمعلوماتية أشار إلى ضرورة مساعدة الجيل الشاب على اختيار الاختصاص المناسب الذي يمكنه مستقبلاً من إحداث مشروعات صغيرة وشركات ناشئة تساهم برفد الاقتصاد الوطني بالعوائد وتوفير فرص العمل.

مها سابا مديرة مشروع “يافعين فاعلين” في مؤسسة “هنا هويتي” التنموية لفتت إلى أن المشروع موجه للشباب بأعمار الخامسة عشر حتى الثامنة عشر وهو ينفذ دورات تأهيلية ليكون انتقال الطلبة إلى مرحلة الجامعة سلساً وسهلاً إضافة إلى مشاريع تنموية يقومون بها مع زملائهم.

ومن الولايات المتحدة قدم الدكتور ميلاد السبعلي محاضرة عبر الإنترنت حول الذكاء الاصطناعي والتسويق الرقمي فيما تحدث من فرنسا الدكتور انطوان الأشقر عن المنهاج الدراسي الطبي واستعرض الدكتور غياث موسى من الولايات المتحدة الخيارات الجديدة في الاختصاصات الطبية.

الطلاب المشاركون في الجلسات عدنان طرابيشي وماريسا صاجي ومنى الكردي أكدوا في لقاءات مع مراسلة سانا أهمية العروض المقدمة لجهة إرشادهم والتعرف على الاختصاصات الجديدة وتعلم مهارات جديدة والانفتاح على العالم واكتساب الثقة بالنفس.

وكانت مؤسسة “هنا هويتي” التنموية أطلقت صباح اليوم خلال المؤتمر برنامج التوجيه التخصصي لليافعين 2022 بالتعاون مع وزارة التربية وجامعة دمشق وفرع الجامعة للاتحاد الوطني لطلبة سورية وعدد من المؤسسات والجهات المتخصصة والاستشارية في المجال التعليمي والتنموي الشبابي وذلك استكمالاً لعملها في تحقيق مشروعها “يافعين فاعلين” بهدف تنمية قدرات اليافعين وتمكينهم ومساعدتهم في تحديد مسار حياتهم ضمن برنامجها “هنا أجيال”.

وتأتي هذه المرحلة وهي الأخيرة بعد مجموعة من المراحل تبدأ من مرحلة التدريب لشباب المرحلة الثانوية ضمن برنامج تدريبي يدمج بين مهارات الحياة وتعزيز القيم وبعد نيل الشهادة تأتي مرحلة نادي أجيال لتكون منصة لهم لإنجاز مشاريعهم التفاعلية.

هيلانه الهندي

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