مصرع أكثر من 44 شخصاً وفقدان العشرات جراء الأمطار شمال شرق البرازيل

برازيليا-سانا

أعلنت السلطات البرازيلية اليوم أن حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة التي هطلت على منطقة ريسيفي عاصمة ولاية بيرنامبوكو الواقعة في شمال شرق البلاد بلغت 44 قتيلاً على الأقل و56 مفقوداً بينما لا يزال البحث عن ناجين مستمراً.

ونقلت وكالة فرانس برس عن وزير التنمية الإقليمية دانييل فيريرا قوله اليوم: أحصينا 44 قتيلاً و56 مفقوداً و25 جريحاً و3957 مشرداً و533 نازحاً متوقعاً هطول أمطار غزيرة في الأيام المقبلة ما يتطلب الحفاظ على تدابير الحماية الذاتية.

وكان بيان للدفاع المدني أكد أمس أنه سجل منذ الأربعاء الماضي 34 وفاة في الولاية وأكثر من 1300 نازح أو مشرد بسبب الأمطار.

وتسببت العاصفة منذ الثلاثاء الماضي بانزلاقات أتربة على سفوح التلال وفيضان أنهار وسيول كبيرة من الوحل جرفت كل شيء في طريقها بينما أظهرت لقطات نشرتها السلطات المحلية اليوم رجال إنقاذ ومتطوعين يرفعون الأنقاض في منطقة جارديم مونتيفردي الواقعة عند الحدود بين ريسيفي وبلدية جابواتاو دوس غوارارابيس.

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