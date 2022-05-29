أشتيه: صمود الفلسطينيين سيفشل مخططات الاحتلال لتهويد القدس

القدس المحتلة-سانا

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتيه أن اقتحام مئات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال اليوم لمدينة القدس المحتلة والمسجد الاقصى يمثل اعتداء على المقدسات والحقوق الفلسطينية في انتهاك صارخ للقرارات الأممية.

وقال أشتيه في بيان اليوم نقلته وكالة وفا الفلسطينية: إن القدس كانت وستبقى عاصمة دولة فلسطين مشدداً على أن صمود المقدسيين ومقاومتهم لممارسات الاحتلال ومستوطنيه العنصرية بحق القدس ومقدساتها الاسلامية والمسيحية سيفشل كل مخططات الاحتلال الاستيطانية لتهويدها.

وناشد أشتيه المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية بالتدخل العاجل لوقف انتهاكات الاحتلال للمقدسات الفلسطينية وتفعيل القرارات الدولية لمحاسبته.

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