إصابة عشرات الفلسطينيين جراء اعتداء الاحتلال عليهم بالضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا

أصيب عشرات الفلسطينيين بينهم سيدة اليوم جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهم في أنحاء متفرقة بالضفة الغربية.

ووفق وكالة وفا اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي بورين وحوارة جنوب المدينة والبلدة القديمة في القدس المحتلة واعتدت على الفلسطينيين بإطلاق الرصاص وقنابل الغاز السام ما أدى إلى إصابة العشرات منهم بجروح وحالات اختناق.

كما اعتقلت قوات الاحتلال شاباً فلسطينياً من محيط باب الساهرة بالقدس.

وأصيب عشرات الفلسطينيين اليوم بجروح وحالات اختناق فيما اعتقل آخرون جراء قمع الاحتلال مظاهرات في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية تنديداً باقتحام قواته ومستوطنيه للمسجد الأقصى.

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