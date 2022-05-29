سلطات النظام التركي تعتقل أكثر من 70 امرأة

انقرة-سانا

اعتقلت سلطات النظام التركي 75 امرأة بينهن طالبات ومعلمات بذريعة الارتباط بمنظمة الداعية فتح الله غولن التي يتهمها رئيس النظام رجب طيب أردوغان بالوقوف وراء محاولة الانقلاب عام 2016.

ووفقاً لتقارير نقلتها صحيفة زمان التركية تم اعتقال ما لا يقل عن 75 طالبة ومعلمة خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من أيار الجاري بتهمة الانتماء لحركة غولن موضحة أنه تم اعتقال 13 امرأة دفعة واحدة يوم الثلاثاء الماضي بينهن طالبات ومعلمات في مدينة انطاليا جنوب البلاد حيث كن من بين 37 تم اعتقالهن بتهمة التواصل مع أعضاء آخرين في الحركة.

وكان وزير داخلية النظام التركي سليمان صويلو أقر في تشرين الثاني الماضي بأن شرطة نظامه اعتقلت 319587 شخصاً بتهمة الانتماء إلى حركة غولن منذ محاولة الانقلاب فضلاً عن أن عشرات الآلاف فصلوا من وظائفهم فيما فر آلاف الأشخاص خارج تركيا لتجنب الاجراءات التعسفية.

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