منافسات قوية تفرضها المستويات الفنية العالية ببطولة الجمهورية للقوة البدنية

دمشق-سانا

منافسات قوية شهدتها بطولة كأس الجمهورية للقوة البدنية (بنش برس) التي أقامها اتحاد اللعبة في مدينة الفيحاء الرياضية بدمشق بمشاركة 80 لاعباً ولاعبة.

البطولة التي استمرت ليومين أسفرت نتائجها ضمن فئة السيدات عن فوز منتخب دمشق بالمركز الأول تلاه منتخب السويداء ثم منتخب ريف دمشق وذلك ضمن منافسات الكلاسيك وجاء منتخب السويداء بصدارة منافسات المجهز للفئة ذاتها.

أما فئة الرجال فاختتمت منافسات الكلاسيك فيها بحلول منتخبات هيئة الشرطة وريف دمشق والسويداء بالمراكز الثلاثة الأولى على التوالي بينما فاز منتخب حلب بالمركز الأول لمنافسات المجهز تاركاً المركز الثاني لمنتخب دمشق والثالث لهيئة الشرطة.

رئيس اتحاد القوة البدنية زياد محمد قال في تصريح لسانا إن البطولة شهدت مشاركة واسعة بفئتي الرجال والسيدات وقدم خلالها اللاعبون مستويات مهارية جيدة كما سجلت أرقام جيدة تبشر بتحقيق ميداليات براقة في البطولات الخارجية القادمة وتحديداً مع التحضير المتواصل للمشاركة ببطولة آسيا المقبلة.

ولفت محمد إلى أن اللعبة تحظى بإقبال واسع بفئتي الناشئين والشباب وهو ما يعد برديف قوي للفئات الأعلى في السنوات القادمة وسنعمل على تحضيرهم بالشكل الأمثل للمشاركات الخارجية ولاسيما أن خبرات اللعبة تعول على الخامات الجديدة كثيراً في المنافسة بقوة في البطولات الدولية في ظل مستوياتهم الفنية الملفتة.

عدد من حكام ومدربى وكوادر البطولة ممن التقتهم سانا أيضاً خلال البطولة أشاروا إلى قوة المنافسات وتميز مستوى التحكيم والتنظيم لافتين إلى أن بطولات القوة البدنية تسير من تطور إلى آخر مع توسع قاعدة ممارسي اللعبة وزيادة عدد الكوادر وخصوصاً التنظيمية حيث تم في هذه البطولة الاعتماد على برنامج الاتحاد الدولي لتسجيل اللاعبين وحساب النتائج.

ولفتت مجموعة من اللاعبين إلى قوة المنافسة التي فرضتها المستويات الفنية العالية بينهم والتي تنم عن تحضيرات جيدة سبقت البطولة ما وضعهم تحت ضغط جيد من التحضير لإثبات جدارتهم ليكونوا ضمن خيارات القائمين على اللعبة لضمهم إلى المنتخب الوطني والمشاركة معه في الاستحقاقات الخارجية القريبة وعلى راسها بطولة آسيا.

محمد الرحيل

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