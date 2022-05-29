معرض فني وتراثي لنزلاء سجن حماة المركزي

حماة-سانا

ضم المعرض الفني والتراثي الذي أقامه سجن حماة المركزي اليوم لنزلائه أعمالاً ومشغولات للخرز والخيزران ولوحات فنية ومقتنيات ومجسمات يدوية وتراثية.

الأعمال التي عكست المستوى الإبداعي عند النزلاء تظهر كما أوضحت ميسون سلهب مسؤولة المراكز الثقافية في السجون أن النزلاء يستثمرون وقتهم فيما هو مفيد مشيرة إلى أن هذه المعارض تقام بشكل مستمر تنفيذاً لمذكرة التفاهم بين وزارتي الداخلية والثقافة للإضاءة على الجوانب الفنية والابداعية للنزلاء وإبراز مواهبهم وتنميتها وترجمتها بما يعود بالنفع على وطنهم.

وتقديراً لسلوك النزلاء الحسن ومواهبهم الإبداعية المتميزة قدم محافظ حماة المهندس محمد طارق كريشاتي مراوح هوائية وأجهزة حواسيب خلال جولة شملت مختلف أقسام السجن منوهاً بما يقدمونه من أعمال حرفية مفيدة من الطبخ وإصلاح السيارات وغسيل الملابس والكوي والنجارة وغيرها من المهن التي يمارسونها في السجن.

شارك في الجولة أمين فرع حماة لحزب البعث العربي الاشتراكي المهندس أشرف باشوري.

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