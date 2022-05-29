السوري رائد خليل ثالثاً بمعرض الكارتون في إندونيسيا

دمشق-سانا

نال فنان الكاريكاتور السوري رائد خليل الجائزة العالمية الثالثة في معرض سيميرانج الدولي الخامس للكارتون بإندونيسيا وتناول موضوع المسابقة جائحة كورونا والتلقيح وكل ما يتعلق بهما وشارك فيها 563 رساماً من 67 دولة قدموا 2154 لوحة.

وتماهت لوحة خليل الفائزة مع لوحة الصرخة التي تعد من أكثر الأعمال الفنية شهرة للفنان التعبيري النرويجي (إدفارد مونك) التي رسمها في عام 1893 حيث يرمز الوجه المتألم إلى القلق الإنساني والصرخات التي تعلو هنا وهناك بلا نهاية.

وسبق لخليل أن حصد عشرات الجوائز العالمية في مهرجانات عديدة ويعمل رسام كاريكاتور في صحيفة (البعث) وفي (التلفزيون العربي السوري) وهو مدير (مهرجان سورية الدولي للكاريكاتور) منذ انطلاقته عام 2005.

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