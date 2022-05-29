إخماد حريق مخلفات صناعية قرب كراج الحجز في مدينة حمص

حمص-سانا

أخمد عناصر الدفاع المدني في محافظة حمص اليوم حريقاً اندلع قرب كراج الحجز في منطقة الصناعة بمدينة حمص.

وذكر العميد غياث عاقل مدير الدفاع المدني بحمص لمراسل سانا أن غرفة عمليات الفرع تلقت بلاغاً حول نشوب حريق في نفايات ومخلفات صناعية وهياكل سيارات قديمة بالقرب من كراج الحجز في منطقة الصناعة على طريق حمص حماة بمدينة حمص وعلى الفور تحرك العناصر إلى المكان وتعاملوا مع الحريق وأخمدوه قبل أن يمتد إلى المحلات الصناعية.

وكانت كوادر إطفاء حمص أخمدت أمس حريقاً نشب في محاصيل زراعية وأشجار زيتون في قرية عين الدنانير بريف حمص.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency