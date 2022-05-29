جامعة الفرات بالحسكة تحدد موعد امتحانات التعليم المفتوح مطلع حزيران

الحسكة-سانا

حددت جامعة الفرات موعد بدء امتحانات الفصل الأول لبرامج التعليم المفتوح في كليات فرع الجامعة بمحافظة الحسكة في الرابع من حزيران القادم.

وبين مدير فرع الجامعة الدكتور جمال العبد الله في تصريح لمراسل سانا أن برامج التعليم المفتوح في كليات الحسكة تشمل الدراسات القانونية والدراسات المالية المصرفية وبرنامج الوكلاء في كلية التربية لافتاً إلى أن عدد المتقدمين للامتحانات يبلغ نحو 4500 طالب وطالبة.

وكان من المقرر أن تبدأ الامتحانات الفصلية الأولى لبرامج التعليم المفتوح في الحسكة منذ شهرين ولكن انتهاكات ميليشيا (قسد) وتدميرها جزءاً من الكليات الجامعية والاستيلاء على قسم منها ورفض تسليمها لفرع الجامعة أدت إلى تعليق وزارة التعليم العالي للدوام والامتحانات الفصلية في كليات محافظة الحسكة.

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