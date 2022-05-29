الدفاع الروسية: تفكيك أكثر من 11 ألف لغم في دونيتسك ولوغانسك

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية فككت أكثر من 11 ألف لغم من مخلفات القوات الأوكرانية والنازيين المتطرفين التابعين لها في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.

وقال رئيس مركز إدارة الدفاع الروسي الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف إن “القوات المسلحة ووزارة الطوارئ الروسيتين تواصلان تطهير أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين من الأجسام المتفجرة حيث تم تفكيك 11300 لغم منها 352 خلال يوم أمس”.

وكانت جمهورية دونيتسك أعلنت أن إزالة الألغام في منطقة ميناء ماريوبول اكتملت وأن العمل جار حالياً لترميم الميناء.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency