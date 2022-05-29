فقدان طائرة على متنها 22 شخصاً في نيبال

كاتمندو-سانا

أعلنت السلطات النيبالية عن اختفاء طائرة تديرها شركة طيران خاصة اليوم في منطقة الجبال وعلى متنها 22 شخصاً.

ونقلت رويترز عن المسؤولين قولهم إن الطائرة التي تديرها شركة تارا الخاصة كانت في طريقها من بلدة بوخارا الواقعة على بعد نحو 200 كيلومتر شمال غرب العاصمة كاتمندو إلى جبل جومسوم عندما فقدت الاتصال مع برج مراقبة المطار بعد فترة قصيرة من إقلاعها.

بدوره قال مسؤول الطيران إن من بين الركاب أربعة هنود واثنين آخرين من الأجانب لم تحدد جنسيتهم بعد.

يشار إلى أن نيبال موطن أعلى جبل في العالم ولديها سجل من الحوادث الجوية بسبب تغيرات الطقس ووجود مهابط الطائرات في المواقع الجبلية الصعبة.

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