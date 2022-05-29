الجيش الروسي يستهدف مواقع عسكرية أوكرانية بأقوى المدافع

موسكو-سانا

أكدت وزارة الدفاع الروسية استهداف مدفع مالكا الروسي الذي يعد أقوى المدافع ذاتية الحركة في العالم لمواقع عسكرية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.

وأوضحت الوزارة كما نقل موقع روسيا اليوم أن المدفع مالكا استهدف مواقع القوات الأوكرانية المحصنة بقذائف شديدة الانفجار من مسافة تصل إلى 40 كيلومتراً.

ونشرت الوزارة لقطات مصورة توثق عمليات استهداف المواقع الأوكرانية بمدفع مالكا الذي يعد نسخة معدلة من (2S7-PION) السوفييتي الذي أنتج في ثمانينيات القرن الماضي وزود بسبطانات من عيار 3ر2 ملم وصنف من بين أقوى المدافع ذاتية الحركة في العالم.

يشار إلى أنه يمكن لمدفع مالكا المتطور إطلاق أنواع مختلفة من المقذوفات كالمقذوفات الفراغية والمتشظية والمقذوفات شديدة الانفجار إضافة إلى المقذوفات النووية والمقذوفات الخارقة للدروع الإسمنتية إلى مدى 50 كيلومتراً ويطال المدفع أهدافاً استراتيجية للبنية التحتية ومراكز القيادة والمخابئ المحصنة.

وفي سياق آخر أعلن قائد القوات الصاروخية الاستراتيجية الروسية سيرغي كاراكايف أن منظومة (سارمات) الصاروخية الاستراتيجية الروسية ليس لها مثيل في العالم موضحاً أن صيانتها وتعديلها في أيدي روسيا.

وقال كاراكايف في حديثه لقناة زفيزدا الروسية: “يجب الحديث اليوم عن منظومة سارمات كمنظومة نادرة ليس لها مثيل في العالم وتنتجها المصانع العسكرية الروسية بدون الاعتماد على أي شيء وصيانتها المستقبلية وتحديثها هي فقط في أيدينا لكي تقوم بحراسة حدود وطننا”.

يذكر أنه تم الإطلاق الأول لصاروخ سارمات الباليستي العابر للقارات وفق برنامج التجارب الرسمية في الـ 20 نيسان الماضي من منصة إطلاق تحت الأرض في مطار بليسيتسك الفضائي.

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