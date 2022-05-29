اختتام بطولة اللاذقية للقوة البدنية لفئة الفيزيك

اللاذقية-سانا

اختتمت بطولة اللاذقية لبناء الأجسام بفئة الفيزيك التي أقامتها اللجنة الفنية في مدينة الأسد الرياضية والتي شهدت منافسات قوية بين لاعبي الأندية والمراكز التدريبية.

وأسفرت النتائج عن فوز مهيار سلمان شحود وحسن علي بالمركزين الأول والثاني على التوالي لطول 170 سم وإبراهيم صبحي عكاش وسليمان عدنان مسعود لطول 173 سم وعلي أسعد سعيد وخضرحسين محمد لطول 176 سم وماجد يوسف وعبد الرحمن فوز لطول 179 سم وماهر طريبوش وجعفر جنبلاط لطول 182 سم ومحمد وفيق موسى وعامر السعيد لطول فوق 182سم.

أمين سر اللجنة الفنية لبناء الأجسام أيهم موسى أوضح في تصريح لـ سانا أن الهدف من البطولة الوقوف على مستوى اللاعبين وانتقاء الأفضل من بينهم لتشكيل منتخب المحافظة الذي سيمثلنا في بطولة الجمهورية التي من المقرر أن تستضيفها مدينة الأسد الرياضية باللاذقية الأسبوع القادم.

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