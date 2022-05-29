روسيا: الإعلام الأمريكي ينظم حملة لتشويه صورة الجيش الروسي

واشنطن-سانا

أعلنت السفارة الروسية في واشنطن أن الإعلام الأمريكي يشن حملة لتشويه صورة القوات الروسية.

وقالت السفارة في بيان نشرته عبر حسابها على فيسبوك “تداولت وسائل إعلام أمريكية تقريراً لمنظمة غير حكومية تضمن تلميحات ممنهجة معادية للروس كجزء من حملة شنها الغرب لتشويه صورة القوات المسلحة الروسية” مشدداً على أن الأمور على الأرض تخالف ما يتم نشره تماماً حيث يتم تعزيز المساعدات الإنسانية في مناطق أوكرانيا التي تسيطر عليها القوات المسلحة الروسية .

ولفتت السفارة إلى أنه تم إرسال مئات الأطنان من المواد الغذائية والأدوية والضروريات لتلبية احتياجات السكان مشددة على أن الجانب الروسي يضمن أمن الممرات الإنسانية .

وأوضحت السفارة أن قوات البحرية الروسية أزالت خطر الألغام في المنطقة المائية لميناء ماريوبول ولا تزال تنفذ إجراءات ترميم البنية التحتية للميناء وتعمل على تشغيل ممرين بحريين إنسانيين بالإضافة إلى أن فرق إزالة الألغام الروسية طهرت أكثر من 190 هكتاراً من أراضي دونيتسك ولوغانسك من الألغام.

ودعت السفارة الجمهور الأمريكي إلى الالتفات للحقائق والانتباه إلى الأفعال الإجرامية للمتطرفين الأوكرانيين الذين يختبئون وراء احتياجات الدفاع ويسلبون الأموال والسيارات من المدنيين ويفتحون النار العشوائي على اللاجئين ويرهبون ويعذبون من يخالف إيديولوجيتهم النازية لافتة إلى أن مقاتلي القطاع الأيمن في منطقة يليكونوفوسيلوفسكي في جمهورية دونيتسك يدعون بشكل علني إلى الإبادة الجماعية للناطقين بالروسية.

وأكدت السفارة في ختام بيانها أن هذه الأعمال التي تدعمها السلطات الأوكرانية هي “أعمال إرهابية وجرائم حرب حقيقية”.

وكانت وزارة الدفاع الروسية كشفت أمس عن خطط للمتطرفين والنازيين في أوكرانيا لاستفزاز جديد بقصف الأراضي الروسية وتفجير حاويات تحوى مواد كيميائية في مدينة سومى من أجل اتهام القوات الروسية باستخدام أسلحة كيميائية.

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