أكثر من 324 ألف تلميذ وتلميذة يتقدمون لامتحانات شهادة التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية

دمشق-سانا

بدأ اليوم 324244 تلميذاً وتلميذة في جميع المحافظات تقديم امتحاناتهم لشهادة التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية لدورة عام 2021-2022 في 2778 مركزاً امتحانياً.

وفي تصريح لمراسلة سانا بين مدير الامتحانات في وزارة التربية يونس فاتي أن الامتحانات تستمر حتى الـ 15 من حزيران القادم مشيراً إلى أن عدد المتقدمين لامتحانات شهادة التعليم الأساسي بلغ 317275 تلميذاً وتلميذة موزعين على 2695 مركزاً و6969 تلميذاً وتلميذة لامتحانات شهادة الإعدادية الشرعية موزعين على 83 مركزاً امتحانياً.

وأكد فاتي أن المراكز الامتحانية بالمحافظات كافة جاهزة لاستقبال التلاميذ والطلاب بعد استكمال التجهيزات اللازمة من قرطاسية ومراقبين ورؤساء مراكز بالتعاون مع الجهات المعنية فيها.

رحاب علي

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