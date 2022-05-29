وصول الدفعة الثانية من طلاب الشهادات من لبنان إلى سورية لتقديم الامتحانات

دمشق-سانا

وصلت مساء اليوم الدفعة الثانية من طلاب شهادتي التعليم الأساسي والثانوية قادمين من الأراضي اللبنانية لتقديم امتحانات الشهادات العامة.

وأوضح مدير تربية ريف دمشق ماهر فرج في تصريح لـ سانا أن عدد الطلاب الذين عبروا الحدود السورية اللبنانية مساء اليوم وصل إلى168 طالباً إلى مراكز الاستضافة بعد تأمين عبورهم الحدود السورية اللبنانية مروراً بجديدة يابوس مبيناً أن عدد الطلاب الوافدين وصل إلى421 طالباً وتلميذاً منهم 308 متقدمين لشهادة التعليم الاساسي و113 متقدماً للشهادة الثانوية.

وأشار مدير تربية الريف إلى أنه تمت تهيئة المراكز الامتحانية بالقرب من مراكز الاستضافة وتوفير جميع مستلزمات الطلاب والتلاميذ والرعاية الصحية بالتعاون مع الجهات المعنية.

وكان مدير التربية أعلن أمس وصول الدفعة الأولى وتضم 253 طالباً وتلميذاً منهم 93 طالباً متقدماً للشهادة الثانوية العامة و 160 تلميذاً لشهادة التعليم الأساسي.

ويتوجه غداً 324244 تلميذاً وتلميذة لتقديم امتحانات شهادة التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية لدورة عام 2021-2022 موزعين على 2778 مركزاً امتحانياً في المحافظات كافة.

رحاب علي

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